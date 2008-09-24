Маккейн решил приостановить предвыборную кампанию

Кандидат в президенты США от республиканцев Джон Маккейн в среду объявил, что решил приостановить предвыборную кампанию и вернуться в Вашингтон в связи с финансовым кризисом в стране, передает Лента.русо ссылкой на France Presse.

Маккейн проинформировал об этом решении своего соперника демократа Барака Обаму и предложил перенести намеченные на пятницу теледебаты. Как передает CNN, кандидат-республиканец призвал Обаму также прервать предвыборную кампанию.

Напомним, ранее оба кандидата в президенты США заявили о поддержке плана государственного вмешательства в экономику для борьбы с последствиями кредитного кризиса. План, предложенный министром финансов Генри Полсоном, предполагает, в частности, вливание на финансовые рынки 700 миллиардов долларов из бюджетных средств и создание агентства по выкупу неликвидных активов у финансовых компаний.