В Британской школе произошел крупный пожар, ему предшествовали взрывы (видео)

Об этом сообщает Chichester Observer.

Как сообщает издание, перед началом пожара были слышны взрывы.

В тушении пожара принимают участие более 70 пожарных. Отмечается, что над зданием поднимаются клубы черного дыма.

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Academy School on Fire School Lane Selsey West Sussex pic.twitter.com/A7GmnUmuPH — kin ell (@Sniffer5753) August 21, 2016

Представитель пожарно-спасательной службы сказал, что пожар начался на крыше школы, и более 75 процентов здания было охвачено пламенем.