В Британской школе произошел крупный пожар, ему предшествовали взрывы (видео)

17:40, 21 августа 2016
Мир
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В Великобритании в графстве Западный Суссекс произошел крупный пожар на территории средней школы Selsey Academy.

Скриншот

Об этом сообщает Chichester Observer.

Как сообщает издание, перед началом пожара были слышны взрывы.

В тушении пожара принимают участие более 70 пожарных. Отмечается, что над зданием поднимаются клубы черного дыма. 

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Представитель пожарно-спасательной службы сказал, что пожар начался на крыше школы, и более 75 процентов здания было охвачено пламенем.

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