В Британской школе произошел крупный пожар, ему предшествовали взрывы (видео)
17:40, 21 августа 2016Мир
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В Великобритании в графстве Западный Суссекс произошел крупный пожар на территории средней школы Selsey Academy.
75 процентов здания было охвачено пламенем / Скриншот
Об этом сообщает Chichester Observer.
Как сообщает издание, перед началом пожара были слышны взрывы.
В тушении пожара принимают участие более 70 пожарных. Отмечается, что над зданием поднимаются клубы черного дыма.
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Academy School on Fire School Lane Selsey West Sussex pic.twitter.com/A7GmnUmuPH— kin ell (@Sniffer5753) August 21, 2016
Представитель пожарно-спасательной службы сказал, что пожар начался на крыше школы, и более 75 процентов здания было охвачено пламенем.
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