Взрыв смертника на турецкой свадьбе: число жертв достигло 50 (фоторепортаж)

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Отмечается, что бомба взорвалась в тот момент, когда люди танцевали, отмечая свадьбу.

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Вице-премьер Мехмет Шимшек заявил, что атаку совершил террорист-смертник. Представители властей называют возможными ответственными за теракт как боевиков Курдской рабочей партии, так и террористов ИГ.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за случившееся на боевиков ИГИЛ.

Напомним, ранее сообщалось о 30 погибших и 94 пострадавших.