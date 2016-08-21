Взрыв смертника на турецкой свадьбе: число жертв достигло 50 (фоторепортаж)
11:54, 21 августа 2016Мир
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Число жертв взрыва на свадьбе в турецком городе Газиантеп возросло до 50.
REUTERS
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.
Отмечается, что бомба взорвалась в тот момент, когда люди танцевали, отмечая свадьбу.
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Вице-премьер Мехмет Шимшек заявил, что атаку совершил террорист-смертник. Представители властей называют возможными ответственными за теракт как боевиков Курдской рабочей партии, так и террористов ИГ.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за случившееся на боевиков ИГИЛ.
Напомним, ранее сообщалось о 30 погибших и 94 пострадавших.
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