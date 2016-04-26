Турция разместила ракетные установки на границе с Сирией
10:30, 26 апреля 2016Мир
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В пограничный с Сирией турецкий город Килис стянуты дополнительные подразделения Вооруженных сил Турции.
Техника отправлена с целью поддержки других подразделений ВС Турции, которые там уже размещены / aa.com.tr
По данным военных источников, сообщает Анадолу, с западных регионов Турции на военную базу 5-й бронетанковой бригады в провинции Газиантеп направлена дополнительная военная техника на 13 трейлерах. В числе прочих, в районе приграничного Килиса размещены ракетные установки, способные производить 40 выстрелов за 80 секунд.
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Согласно сообщению, техника отправлена с целью поддержки подразделений ВС Турции, дислоцированных на границе с Сирией.
Напомним, турецкий город Килис неоднократно обстреливался боевиками "Исламского государства" с территории Сирии.
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