Саркози за расширение G8 за счет Индии, ЮАР, Бразилии, Китая, Мексики
США говорят, что не против
Президент Франции Николя Саркози выступил за расширение "Большой восьмерки". По мнению главы французского государства, G8 должны пополнить такие страны, как Индия, ЮАР, Бразилия, Китай, Мексика.
В своем выступлении в ходе 63-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Н.Саркози призвал мировых лидеров к проведению саммита до конца текущего года для обсуждения вопросов по разрешению мирового финансового кризиса. Также Н.Саркози выступил за создание "регулируемого капитализма", при котором правила будут применяться ко всем игрокам рынка и при котором будет присутствовать прозрачность финансовых операций. Н.Саркози подчеркнул, что действовать мировым державам необходимо сообща, так как "судьба каждого - это судьба всех".
Президент Франции считает особенно важным при совместной работе по строительству нового мира и управлению кризисами учитывать уроки прошлого.
Ранее Н.Саркози уже предлагал расширить ряды "большой восьмерки" до 13 стран, включив Китай, Индию, Мексику, Бразилию и ЮАР. "Большая восьмерка" должна продолжить идти по пути трансформации", - заявил Н.Саркози. "Я хочу, чтобы G8 стала G13".
Предложение президента Франции о расширении "Большой восьмерки" было одобрительно воспринято властями США.
"Обсуждение расширения рядов "Большой восьмерки" является долгосрочным вопросом, который необходимо рассмотреть, - заявил пресс-секретарь Белого дома Гордон Джондроу. - США разделяют желание президента Франции Н.Саркози вовлечь в работу "Большой восьмерки" страны с развивающейся экономикой".