"Девять генералов и три самолета": у Эрдогана рассказали, как путчисты собирались бежать из Турции
16:13, 18 августа 2016Мир
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Министр национальной обороны Турции Фикри Ышик заявил, что военные, пытавшиеся устроить переворот 15 июля, готовились сбежать в случае провала с авиабазы ВВС Турции «Акынджы» у Анкары на трех самолетах.
REUTERS
Об этом сообщает Anadolu.
Ышик отметил, что путчисты подготовили три самолета типа Casa для того, чтобы обеспечить бегство с авиабазы «Акынджы».
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Он отметил, что для предотвращения побега взлетно-посадочная полоса авиабазы подверглась удару по распоряжению премьер-министра Турции.
Он сообщил, что количество уволенных военнослужащих, включая сухопутные войска, ВМС, ВВС, жандармерию и силы береговой охраны, составляет ныне 3 тыс.725 человек.
По словам Ышыка, в числе военнослужащих, дезертировавших после попытки государственного переворота 15 июля, по последним данным имеется 9 генералов и адмиралов, в целом 137 человек.
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