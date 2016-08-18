"Девять генералов и три самолета": у Эрдогана рассказали, как путчисты собирались бежать из Турции

Об этом сообщает Anadolu.

Ышик отметил, что путчисты подготовили три самолета типа Casa для того, чтобы обеспечить бегство с авиабазы «Акынджы».

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Он отметил, что для предотвращения побега взлетно-посадочная полоса авиабазы подверглась удару по распоряжению премьер-министра Турции.

Он сообщил, что количество уволенных военнослужащих, включая сухопутные войска, ВМС, ВВС, жандармерию и силы береговой охраны, составляет ныне 3 тыс.725 человек.

По словам Ышыка, в числе военнослужащих, дезертировавших после попытки государственного переворота 15 июля, по последним данным имеется 9 генералов и адмиралов, в целом 137 человек.