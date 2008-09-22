Россия слишком слаба для новой холодной войны

Заместитель помощника госсекретаря США по европейским и евразийским делам Мэтью Брайза в интервью азербайджанскому телеканалу ANS заявил, что Россия слишком слаба для новой холодой войны с США. Брайза также выразил надежду, что "Россия рано или поздно поймет, что боевые действия ей обходятся слишком дорого. Подобные действия лишают Россию не только больших денег, но и уважения".

Он отверг утверждения посла России в НАТО Дмитрия Рогозина, что США готовили в Грузии плацдарм для нападения на Иран. "Человек, бросающийся подобными заявлениями, демонстрирует свой непрофессионализм, - заявил Брайза. - Это пустые разговоры. Это - ерунда".

Лента.ру