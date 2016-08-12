Турция выдала ордер на арест известного футболиста

Арест футболиста связан с расследованием неудавшейся попытки военного переворота в стране, которая произошла 15 июля, сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на агентство Анадолу.

По данным агентства, Шукюра обвиняют в том, что он является членом террористической группировки, связанной с оппозиционным турецким проповедником Фетхуллой Гюленом, которого Анкара считает причастным к мятежу.

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Шукюр и его семья, по данным турецких СМИ, покинули страну в прошлом году. 44-летний футболист закончил свою карьеру в 2008 году. Болельщики прозвали его "Босфорским быком" и "королем".

После окончания футбольной карьеры Шукюр занялся политикой и в 2011 году был избран депутатом в парламент Турции от правящей сейчас партии "Справедливость и развитие". Однако в 2013 году он вышел из партии и стал независимым депутатом. Причиной стало несогласие футболиста с преследованием последователей Гюллена.

В начале этого года Шукюру были предъявлены обвинения в оскорблении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в "Твиттере". Тогда же он сообщил о своем переезде в США, где собирался учить английский и заниматься проектами, связанными с футболом.