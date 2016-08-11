РФ проведет антитеррористические учения в Средиземном море

С 15 августа в восточной части Средиземного моря начнется зачетное тактическое учение корабельной ударной группы, в состав которой войдут новейшие малые ракетные корабли "Серпухов", "Зеленый Дол". Об этом сообщили в пресс-службе Минобророны РФ. К учению привлекается несколько судов обеспечения ВМФ.

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В ходе зачетного тактического учения будет проверена способность сил флота к действиям при разрешении кризисных ситуаций, связанных с угрозами террористического характера.

Планируется, что корабельной ударной группой Черноморского флота будет выполнен ряд учебно-боевых задач.

"Малые ракетные корабли "Серпухов" и "Зеленый Дол", во взаимодействии с кораблями постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море отработают организацию связи с подачей сигналов в соответствии с международным сводом сигналов (МСС-65), задачи оказания помощи аварийному кораблю, получившему повреждение в результате нападения террористов, перехвата и задержания судна-нарушителя с террористами на борту, а также выполнят артиллерийские и ракетные стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 10 августа в ФСБ России заявили, что предотвратили совершение терактов в оккупированном Крыму на «критически важных объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова», которые якобы готовило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Президент Украины Петр Порошенко назвал нелепыми и циничными обвинения России в адрес Украины в подготовке терактов в Крыму.