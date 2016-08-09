Более 90 человек были убиты в ходе протестов в Эфиопии - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местных жителей и представителей оппозиции.

"Более чем 90 человек были застрелены силами безопасности в ходе протестов в эфиопских регионах Оромия и Амхара на выходных", – говорится в сообщении.

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Люди вышли на демонстрации в знак протеста против планов властей реквизировать их земли. Они провозглашали антиправительственные лозунги, размахивали флагами. Также звучали требования выпустить из тюрем оппозиционных политиков.

Стрельбу по демонстрантам совершали солдаты и полицейские. По словам очевидцев, местные больницы переполнены погибшими и ранеными.

Власти Эфиопии пока не прокомментировали ситуацию. Тем временем, США и правозащитная организация Amnesty International выразили озабоченность и возмущение жестокими действиями властей Эфиопии.