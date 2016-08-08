Эрдоган рассчитывает на новую страницу в отношениях с Россией

Об этом Эрдоган сказал в интервью ТАСС.

"Это будет исторический визит, новое начало. На переговорах с моим другом Владимиром, я верю, будет открыта новая страница в двусторонних отношениях. Нашим странам предстоит многое сделать вместе", - сказал он.

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Участие России очень важно для сирийского урегулирования, подчеркнул Эрдоган.

"Без участия России невозможно найти решения сирийской проблемы. Только в сотрудничестве с Россией мы сможем урегулировать кризис в Сирии", - сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что президент России Владимир Путин в ходе встречи в Санкт-Петербурге с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом обсудит вопросы Сирии, а также отношения между Россией и Турцией.

Встреча глав государств состоится 9 августа в Петербурге.

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Отношения между РФ и Турцией резко ухудшились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24, нарушивший воздушное пространство Турции.

Россия тогда ввела в отношении Турции экономические санкции. В Кремле заявляли, что Турция должна извиниться и компенсировать убытки за сбитый самолет для восстановления диалога.

29 июня в Кремле заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "извинился" перед Путиным за сбитый Су-24. В свою очередь, у президента Турции подчеркнули, что Эрдоган в письме к Путину выразил лишь сожаление относительно инцидента со сбитым российским Су-24.