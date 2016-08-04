В Кремле рассказали, о чем будут говорить Путин и Эрдоган во время первой после кризиса встречи

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА "Новости".

«Предстоит серьезный обмен мнениями относительного того, как, какими темпами и в какой последовательности мы будем заниматься реставрацией наших отношений. Есть текущие вопросы, связанные с экономической деятельностью, конечно же, можно смело прогнозировать, что подробный обмен мнениями состоится по региональной проблематике, включая Сирию», - сказал Песков.

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Отмечается, что встреча глав государств состоится 9 августа в Петербурге.

Отношения между РФ и Турцией резко ухудшились после того, как в ноябре 2015 года турецкий истребитель сбил российский самолет Су-24, нарушивший воздушное пространство Турции.

Россия тогда ввела в отношении Турции экономические санкции. В Кремле заявляли, что Турция должна извиниться и компенсировать убытки за сбитый самолет для восстановления диалога.

29 июня в Кремле заявили, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган извинился перед Путиным за сбитый Су-24. В свою очередь, у президента Турции подчеркнули, что Эрдоган в письме к Путину выразил лишь сожаление относительно инцидента со сбитым российским Су-24.