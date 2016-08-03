Президент Ирана призывает западные страны выполнять ядерное соглашение

Во время телеобращения 2 июля Роухани заявил, что неотмена всех экономических санкций вредит экономическому росту страны, передает Радио Свобода.

«Если бы другая сторона действовала соответствующим образом, мы бы сегодня имели лучшую экономическую ситуацию», – отметил Хассан Роухани.

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По его словам, Иран мог бы экспортировать намного больше нефти после отмены всех санкций.

Во вторник спикер Государственного департамента США Джон Кирби заявил, что Иран выполняет свои обязательства по ядерной сделке. «Мы выполним наши», – добавил он.

1 августа верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи резко раскритиковал ядерную сделку, заявив, что рядовые иранцы не получают выгоды от нее.