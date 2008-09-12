Страны Евросоюза активизировали контакты с Беларусью

Сегодня в Беларусь с первым рабочим визитом за последние несколько лет посетит министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

В рамках визита запланирована его встреча с министром иностранных дел Беларуси Сергеем МАРТЫНОВЫМ.

В ходе встречи стороны обсудят комплекс вопросов двустороннего сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Накануне, 11 сентября, министр иностранных дел Беларуси провел в Тракае (Литва) неформальную встречу со своим литовским коллегой Пятрасом ВАЙТЕКУНАСОМ. В ходе это встречи, как сообщили в пресс-службе МИД Беларуси, стороны обсудили широкий спектр вопросов развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия по линии Беларусь – ЕС.