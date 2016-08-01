В Лондоне выходец из Сомали приговорен к пожизненному заключению за нападение на пассажиров метро
Мужчина, напавший с ножом на пассажиров лондонского метро в декабре прошлого года, приговорен центральным уголовным судом Лондона к пожизненному заключению.
По решению суда, 30-летний выходец из Сомали Мухиддин Мире не сможет обжаловать приговор ранее, чем через восемь с половиной лет, передает Русская служба Би-би-си.
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По словам судьи, Мире пытался убить невинного человека по идеологическим мотивам на глазах у других людей. Судья также отметил, что на момент совершения преступления обвиняемый страдал от параноидальной шизофрении и хотел отомстить за события в Сирии.
Нападение было совершено вечером 5 декабря прошлого года на станции Лейтонстоун Центральной линии лондонского метро. Мире напал на 56-летнего музыканта Лила Зиммермана и попытался перерезать ему горло. Мужчина в итоге получил несколько ножевых ранений и был доставлен в больницу.
В ходе нападения легкие ранения получил другой мужчина, которого преступник повалил на землю. Нападавший также угрожал еще одной женщине, но травм она не получила.