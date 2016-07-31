Американец первым в мире совершил прыжок с самолета без парашюта с высоты 7,6 тысяч метров (фото, видео)

42-летний экстремал после двух минут свободного падения приземлился в специально подготовленную сетку размером примерно 30 на 30 кв. м., как и было запланировано, передает РБК со ссылкой на CBSNews.

Перед тем как сесть в самолет для совершения прыжка, по словам Эйкинса, ему выдвинули требование надеть парашют. При этом он указал, что все равно не намерен им пользоваться. Когда же самолет поднялся на необходимую высоту, требование о парашюте было отменено, и он его снял, отмечает телеканал.

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После удачного приземления экстремал достаточно быстро выбрался из сетки и стал обнимать свою жену, которая вместе с другими членами семьи и многочисленными зрителями наблюдала за прыжком своего супруга.