Россия не пускает наблюдателей ЕС в оккупированную часть Грузии

Международные наблюдатели ЕС не будут допущены в Абхазию и Южную Осетию. Об этом на пресс-конференции 10 сентября заявил глава российского МИДа Сергей Лавров. По его словам, европейские группы мониторинга, которые, как ожидается, прибудут в Грузию к началу октября, будут работать только в районах, прилегающих к территориям Южной Осетии и Абхазии.

Лавров отметил, что в республиках, которые недавно были признаны Россией, по-прежнему работают международные наблюдатели от ООН (в Абхазии) и ОБСЕ (в Южной Осетии). При этом он добавил, что их мандат должен быть пересмотрен в соответствии с "новыми условиями".

В свою очередь, представитель ЕС по вопросам внешней политики Хавьер Солана, которого цитирует AFP, заявил, что миссия наблюдателей ЕС "будет работать везде": как на территории, подконтрольной грузинским властям, так и в Абхазии и Южной Осетии.

Лента.ру