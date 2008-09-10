Россия хочет разместить свыше 7,5 тыс. военных в Абхазии и Южной Осетии

Россия планирует разместить свыше 7,5 тысяч военных на территории Южной Осетии и Абхазии.

Об этом официально заявили президент России Дмитрий Медведев и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Сначала на территории республик, независимость которых признала Москва, будут дислоцированы 3 тысячи 800 военных. А после того, как Россия подпишет с Южной Осетией и Абхазией договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, окончательно определят, какое именно количество российских военных разместят в республиках и где именно будут находиться их базы. Россия подчеркивает, что все это она делает по просьбе Цхинвали и Сухуми.

Вместе с тем Москва старается обезоружить Тбилиси. Накануне российские представители внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции о введении эмбарго на поставки оружия в Грузию.

ICTV