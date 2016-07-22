Конституционный суд России рассмотрит жалобу на закон о присоединении Крыма к России

В документах суда говорится, что жалобу на закон "О принятии в РФ республики Крым и образования в составе РФ новых субъектов - республики Крым и города федерального значения Севастополя" в КС подал гражданин по фамилии Оленев, сообщает Русская служба Би-би-си.

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Заявитель жалуется, что первая часть четвертой статьи закона нарушает его конституционные права. Эта часть как раз касается признания жителей Крыма и Севастополя гражданами России. Исключением из закона являются те, кто захотел сохранить свое прежнее гражданство.

В документе не уточняется, чем этот закон нарушает права заявителя. Сейчас жалоба рассматривается судьями. В суде не уточнили, когда именно по ней будет принято решение.

Как сообщал УНИАН, в украинском правительстве заявили, что добыча Российской Федерацией газа в исключительной морской зоне Украины в Черном море после аннексии Крыма станет предметом судебных исков.