Делегацию французского правительства освистали на церемонии прощания с жертвами теракта в Ницце (видео)

На Английской набережной, где в ночь на 15 июля произошел кровавый теракт, унесший жизни 84 человек, собрались тысячи людей. Об этом со ссылкой на Le Figaro пишет «Европейская правда».

Читайте также"Легкая добыча": дядя террориста из Ниццы рассказал о вербовке племянника боевиками ИГИЛИздание отмечает, что чиновники прошли через толпу под свист, неодобрительный гул и возгласы "Убийцы!" и "Отставка". Неодобрительными криками сопровождался и уход членов правительства с церемонии.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 14 июля грузовик на полном ходу врезался в толпу на Английской набережной в Ницце, где в тот момент находились тысячи людей, которые расходились после праздничного фейерверка по случаю национального праздника Франции. Согласно последним данным, погибли 84 человека, среди которых один гражданин Украины, еще двое украинцев получили травмы.

Власти Франции объявили трехдневный общенациональный траур в память о жертвах теракта в Ницце.