"Сейчас весь город в шоке. Как на войне": отдыхающая в Ницце пара рассказала о бойне на набережной

Об этом сообщает Уle.

"Неожиданно вокруг стали кричать люди, и большая машина быстро понеслась по набережной. Скорость была около 80-90 км/ч. Грузовик давил всех на своем пути", - рассказывает Анттонен.

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Машина проехала мимо супругов на расстоянии около 10 метров.

Повезло, что в том месте было уже не так много людей, а вот там, где проходил салют, была такая огромная толпа, что людям сложно было увернуться.

"Сейчас весь город в шоке. Как на войне, - говорит финский турист, планы которого резко поменялись. - Мы возвращаемся в Финляндию. Никогда бы не подумал, что придется такое пережить. В прошлый раз были в Париже восемь месяцев назад, за неделю до страшного теракта".

Как сообщал УНИАН, в Ницце в результате теракта во время празднования Дня взятия Бастилии погибли по меньшей мере 84 человека, среди них - один гражданин Украины.