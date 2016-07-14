Евродепутат объяснила причину появления фото с сирийским муфтием, который обещал теракты в ЕС - СМИ

Евродепутат от Эстонии Яна Тоом, которая ездила в Сирию в составе этой делегации, заявила, что во время визита не знала о выступлении муфтия, пригрозившего активизировать атаки смертников в Европе и США. Во время визита и было сделано и фото с муфтием. Об этом пишет эстонское издание Postimees.

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Евродепутат объяснила высказывания муфтия тем, что за четыре дня до этого его сын погиб в засаде повстанцев. Она утверждает, что от представителя государства, которое находится в состоянии войны, особенно если он недавно потерял своего ребенка, не стоит ожидать политически корректных высказываний.

"Я не одобряю его заявления, но призываю отнестись к нему с известными оговорками, с учетом эмоций, которые им в тот момент руководили", – утверждает она.

В своей речи муфтий пообещал активизировать в Европе и Соединенных Штатах Америки нападения террористов-смертников, если иностранные силы решатся напасть на Сирию.

Издание отмечает, что Европарламент отмежевался от визита евродепутатов в Сирию в минувшие выходные, заявив, что он был частным. В состав делегации входили депутат от Эстонии Яна Тоом, депутат от Испании Хавьер Коусо Пермуй, депутат от Латвии Татьяна Жданок.