В Багдаде взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль: десятки погибших и раненых (фото)

На продуктовом рынке в шиитском районе Рашидия в Багдаде взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Как сообщает Русская служба ВВС, пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

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По данным ВВС, погибли девять человек и были ранены тридцать. В то же время иранское агентство Fars сообщает о как минимум 25 погибших. Власти Ирака сообщили AP об 11 погибших.

Иракские силовики заявили, что они обезвредили второе взрывное устройство, которое обнаружили в грузовике рядом с местом взрыва, под мостом Аль-Рашидия, сообщает Rudaw.

Как известно, теракты в Багдаде участились с началом масштабного наступления правительственных войск на позиции ИГИЛ: экстремистская организация взяла на себя ответственность за два взрыва в Багдаде 3 июля. Тогда их жертвами стали по меньшей мере 250 человек.

В конце июня армия Ирака освободила от боевиков город Фаллуджу, расположенный неподалеку от Багдада, а в минувшую субботу отбила авиабазу близ Мосула, создав угрозу окружения крупной группировки радикальных исламистов.