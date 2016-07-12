В Багдаде взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль: десятки погибших и раненых (фото)
Вследствие взрыва погибли по разным данным, от 9 до 25 человек, еще 30 получили ранения.
На продуктовом рынке в шиитском районе Рашидия в Багдаде взорвался начиненный взрывчаткой автомобиль. Как сообщает Русская служба ВВС, пока никто не взял на себя ответственность за теракт.
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По данным ВВС, погибли девять человек и были ранены тридцать. В то же время иранское агентство Fars сообщает о как минимум 25 погибших. Власти Ирака сообщили AP об 11 погибших.
Car bombing targeted a vegetables market in al-Rashidiya in the northern outskirts of #Baghdad. #Iraqpic.twitter.com/yy3Ct24fmW— Mustafa Al-Khaqani (@Khaqani_M) 12 липня 2016 р.
Иракские силовики заявили, что они обезвредили второе взрывное устройство, которое обнаружили в грузовике рядом с местом взрыва, под мостом Аль-Рашидия, сообщает Rudaw.
Как известно, теракты в Багдаде участились с началом масштабного наступления правительственных войск на позиции ИГИЛ: экстремистская организация взяла на себя ответственность за два взрыва в Багдаде 3 июля. Тогда их жертвами стали по меньшей мере 250 человек.
В конце июня армия Ирака освободила от боевиков город Фаллуджу, расположенный неподалеку от Багдада, а в минувшую субботу отбила авиабазу близ Мосула, создав угрозу окружения крупной группировки радикальных исламистов.