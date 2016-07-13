В результате авиаудара США в Афганистане ликвидирован лидер одной из группировок
23:56, 13 июля 2016Мир
295 0
В результате авиаудара дронов США в Афганистане ликвидирован лидер группировки «Тарик Гидар» Умар Нарай.
af.mil
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона Питера Кука.
По его словам, авиаудары были нанесены в исламской провинции Хорасан. Вместе с Нарайем погибли еще четверо боевиков.
Читайте такжеСША замедлят вывод войск из Афганистана
По данным Пентагона, лидер группировки «Тарик Гидар» стоял за рядом атак в Пакистане, в том числе за нападением в январе 2016 года на университет и за нападением в декабре 2014 года на школу, жертвами которого стали около 150 человек, в т.ч. 132 ребенка.
В мае 2016 года группировка, связанная с талибами, была признана в США террористической.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter