В результате авиаудара США в Афганистане ликвидирован лидер одной из группировок

23:56, 13 июля 2016
Мир
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В результате авиаудара дронов США в Афганистане ликвидирован лидер группировки «Тарик Гидар» Умар Нарай.

af.mil

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Пентагона Питера Кука.

По его словам, авиаудары были нанесены в исламской провинции Хорасан. Вместе с Нарайем погибли еще четверо боевиков.

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По данным Пентагона, лидер группировки «Тарик Гидар» стоял за рядом атак в Пакистане, в том числе за нападением в январе 2016 года на университет и за нападением в декабре 2014 года на школу, жертвами которого стали около 150 человек, в т.ч. 132 ребенка.

В мае 2016 года группировка, связанная с талибами, была признана в США террористической.

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