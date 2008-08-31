Пакистан на время Рамадана прекратит боевые действия

Пакистанские военные прекратят операции против боевиков движения "Талибан" на границе с Афганистаном на время Рамадана, священного для мусульман месяца, заявил министр внутренних дел Пакистана Рехман Малик. При этом он отметил, что любое нападение боевиков вызовет немедленный ответ военных, передает Associated Press.

29 августа 2008 г., напоминает РосБизнесКонсалтинг, в результате спецоперации на северо-западе Пакистана вооруженные силы страны уничтожили по меньшей мере 30 боевиков. По сообщению местных властей, военный истребитель нанес ракетный удар по укрытию боевиков в долине Сват, уничтожив при этом тайный склад с оружием.

В то же время за последние дни боевики движения "Талибан" организовали в Пакистане серию терактов, в результате которых погибли более 70 человек. Как заявили представители движения, теракты были ответным шагом талибов на проведение военных операций против боевиков, в частности на авиаудары военных по г.Баджур, расположенному вблизи афганско-пакистанской границы. Кроме того, представители движения отметили, что боевики будут проводить подобные теракты в других крупных городах страны, включая столицу г.Исламабад, до тех пор пока военные не прекратят свои операции.