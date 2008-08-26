Газпром в рейтинге крупнейших компаний мира упал на седьмое место

Российский монополист "Газпром" упал в рейтинге крупнейших компаний мира с третьего на седьмое место, сообщает агентство Reuters.

С мая рыночная капитализация "Газпрома" снизилась примерно в полтора раза - с 340 до 230 млрд.

По состоянию на середину дня сегодня, 26 августа, стоимость ценных бумаг "Газпрома" в российской торговой системе РТС снизилась на 6,7% - до 9,2 долл. за акцию. В мае бумаги "Газпрома" стоили около 15 долларов за акцию.

Как отмечают эксперты, обвал на российском фондовом рынке наблюдается на фоне нарастающего противостояния между Россией и Западом, новый виток которого спровоцирован решением российского руководства о признании самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии.