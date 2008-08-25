Саакашвили намерен восстановить Грузию за полтора года

Правительство Грузии разработало 18-месячный план восстановления инфраструктуры, пострадавшей в результате боевых действий на территории страны. Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили на чрезвычайном заседании правительства страны, которое в понедельник состоялось в Гори.

Для выполнения этого плана создается специальная правительственная комиссия. По словам Саакашвили, первые три месяца уйдут на минимизацию ущерба, а последующие 15 месяцев должны стать "периодом созидания".

Саакашвили поручил всем министерствам и ведомствам работать в 24-часовом режиме с тем, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить "бесперебойную работу железной дороги, портов, высоковольтных линий электропередачи и другой инфраструктуры".

Саакашвили в опубликованном в понедельник интервью британской газете The Financial Times оценил ущерб, нанесенный стране в результате пятидневной войны с Россией, в два миллиарда долларов. Ранее "Банк Грузии" называл цифру в один миллиард долларов. Правительство России, со своей стороны, оценило ущерб, нанесенный Южной Осетии, в 25 миллиардов рублей (свыше миллиарда долларов).

Сообщалось также, пишет Лента.ру , что грузинские власти ведут переговоры с Международной финансовой корпорацией и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) об оказании помощи в восстановлении инфраструктуры западных районов Грузии. Пять миллионов евро, которые должны пойти на питание, обеспечение жильем и медицинское обслуживание грузинских беженцев, намерен выделить Грузии Евросоюз. Кроме того, готовность оказать помощь восстановлению экономики Грузии выразили страны "Большой семерки".