Власти Испании подтвердили гибель 100 человек в результате авиакатастрофы

Власти Испании подтвердили гибель как минимум 100 человек в результате авиакатастрофы в аэропорту Мадрида, передает Би-би-си. Однако, по неподтвержденным данным, число жертв авиакатастрофы достигло почти 150 человек. Как сообщили представители спасательных служб, в трагедии выжили только 26 человек, которые в настоящее время находятся в больницах с ожогами и травмами различной степени. Всего же, по информации авиакомпании Spanair, на борту самолета находились 175 человек, включая экипаж.

Напомним, самолет марки MD-82 авиакомпании Spanair летел рейсом JK5022 в г.Лас-Пальмас (Канарские острова). По сообщениям испанских СМИ, лайнер рухнул в конце взлетно-посадочно полосы, едва отделившись от поверхности. По предварительным данным, причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей.