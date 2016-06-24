Депутаты Бундестага собирают чрезвычайное совещание: обсудят будущее ЕС после Brexit

Об этом сообщает "Газета.Ru" со сслыкой на Reuters.

«Мы должны спокойно и рассудительно обдумать, каким будет дальнейшее развитие ЕС», - сказал глава фракции Христианско-демократического союза.

Он также назвал день прошедшего в Великобритании референдума днем, который «должен стать стимулом для укрепления Европы».

Читайте такжеЕвропарламент соберется на чрезвычайное заседание, обсудит выход Британии из ЕС