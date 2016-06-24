Депутаты Бундестага собирают чрезвычайное совещание: обсудят будущее ЕС после Brexit
10:55, 24 июня 2016Мир
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Депутаты парламента Германии обсудят последствия выхода Великобритании из Евросоюза на чрезвычайном совещании.
REUTERS
Об этом сообщает "Газета.Ru" со сслыкой на Reuters.
«Мы должны спокойно и рассудительно обдумать, каким будет дальнейшее развитие ЕС», - сказал глава фракции Христианско-демократического союза.
Он также назвал день прошедшего в Великобритании референдума днем, который «должен стать стимулом для укрепления Европы».
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Напомним, 23 июня на референдуме в Великобритании победили сторонники выхода страны из Европейского Союза. За такое решение проголосовали 52% граждан, против - 48%. Великобритания была членом ЕС в течение 43 лет.
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