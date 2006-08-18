На Сахалине произошло второе за сутки землетрясение

На юге Сахалина произошло второе за сутки землетрясение, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Дальневосточного регионального центра МЧС России.

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 09.40 по местному времени в 86 км от Южно-Сахалинска. В близлежащих населенных пунктах ощущались подземные толчки силой два-три балла.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Первое землетрясение было зафиксировано в 02.18 по сахалинскому времени в 40 километрах южнее города Невельск, его магнитуда составила 5,6.

В Невельске и поселке Шебудино толчки ощущались с силой около четырех баллов, в городах Анива и Южно-Сахалинск - три-четыре балла.

Специалисты оценивают сложившуюся обстановку и размер причиненного ущерба.