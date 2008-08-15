Буш предупредил Россию о возможной изоляции

Президент США Джордж БУШ вновь высказал поддержку Грузии со стороны Вашингтона, и предупредил Москву, что ее действия могут привести к изоляции России.

Об этом сообщает Civil Georgia.

"Холодная война" закончилась, - сказал сегодня Президент США, - закончилось время сателлитных государств и сфер влияния".

По его словам, Грузия - демократическая страна, но "к сожалению, в России воспринимают расширение свободы и демократии как угрозу своим интересам".

"Только Россия может решить, может она или нет вернуться на путь ответственных государств, или продолжить проводить политику, за которой последуют лишь конфронтация и изоляция, - сказал Дж.БУШ. - Для улучшения отношений с Соединенными Штатами, Европой и другими государствами, для того, чтобы занять свое место в мире, Россия должна уважать свободу своих соседей".

"Неблагоприятные отношения с Россией не в интересах Америки, и неблагоприятные отношения с Америкой не в российских интересах. Своими действиями за последние дни Россия нанесла ущерб своему авторитету и своим отношениям с народами свободного мира", – отметил Президент США.