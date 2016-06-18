За хакерскими атаками "Исламского государства" может стоять Россия - Der Spiegel

Немецкие эксперты в сфере безопасности полагают, что ИГ пока не в состоянии проводить сложные шпионские и саботажные атаки в Интернете, пишет сегодня журнал Der Spiegel со ссылкой на собственную информацию.

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По данным издания, многое указывает на то, что атаки, приписываемые "кибер-халифату", на самом деле совершались хакерами Кремля. Такие подозрения возникли еще в апреле 2015 года, когда предполагаемые киберпреступники ИГ блокировали телеканал TV Monde и использовали его сайт для угроз в адрес французов, передает Deutsche Welle.

В свете новой информации вполне возможно, что атаки "кибер-халифата" на центральное командование Вооруженных сил США в 2015 году, а также на Госдепартамент США и саудовские силовые ведомства в начале 2016 года на самом деле были совершены по поручению Кремля, отмечает журнал.

Издание, ссылаясь на немецкие силовые структуры, полагает, что под руководством российских спецслужб ФСБ, ГРУ и СВР в настоящее время работают свыше 4 тысяч киберагентов. Это сравнимо с аналогичным персоналом США, которые объявили, что к 2018 году они намерены увеличить штат киберагентов до более чем 6 тысяч специалистов.