Глава администрации Путина: Я хотел бы, чтобы санкции против нас продержались как можно дольше

Об этом Иванов сказав в интервью программе "Вести в субботу", передает ТАСС.

"Лично я хотел бы, чтобы санкции против нас продержались подольше, а не побыстрее были сняты. Это мое личное мнение, - заявил Иванов. - Мы долго говорили о диверсификации экономики... Знаете, есть такая поговорка: "Не было бы счастья, да несчастье помогло". Вот здесь это как раз сработало".

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Глава кремлевской администрации отметил, что "на сегодняшний день две трети доходов бюджета РФ - ненефтегазовые", и назвал это колоссальным прогрессом.

Вместе с тем он предпочел более аккуратную формулировку, чем утверждение, что Россия "слезла с нефтяной иглы".

"Мы на пути к этому, я бы так сказал", - добавил он.

Глава администрации Кремля признал, что санкции нанесли РФ «достаточно серьезный ущерб», но высказал мнение, что самое худшее уже позади.

По его мнению, страны ЕС уже поняли, что санкции не работают.

Вместе с тем Иванов не ожидает отмены санкций против РФ до конца текущего года.

Как сообщал УНИАН, в 2014 году страны Запада ввели санкции против РФ из-за аннексии Крыма и агрессии против Украины. Власти России в ответ установили запрет на импорт в РФ продуктов питания из западных стран.

Позже США и ЕС привязали отмену санкций к выполнению Минских соглашений по урегулированию ситуации на Донбассе.

17 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия опасается делать первый шаг в отмене санкций, поскольку побаивается, что ее «кинут» и утверждал, что выполнение Минских соглашений не в его компетенции.