Рио-де-Жанейро находится на грани финансового краха

Как сообщает РБК со ссылкой на издание The Telegraph, в документе, опубликованном руководством Рио-де-Жанейро, указывается, что в связи с падением цен на нефть, власти могут не выполнить свои обязательства перед стартующими через 49 дней Олимпийскими играми.

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В документе указывается, что кризис может привести к «полному коллапсу» в вопросах обеспечения безопасности, здравоохранения, образования и охраны окружающей среды.

По словам губернатора штата Франсиску Дорнеллеша, необходимы жесткие меры для исправления финансовой ситуации. По его словам, изданный декрет должен привлечь внимание бразильского правительства, которое должно вместе со штатом решать вопросы работы метрополитена, системы здравоохранения и охраны правопорядка.

При этом мэрия Рио-де-Жанейро указала, что серьезных проблем с финансами у города нет, а заявление руководства штата не должно сказаться на подготовке к Олимпиаде.

На минувшей неделе рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг штата Рио-де-Жанйеро с В+ до В-, указав на быструю потерю ликвидности.

С конца прошлого года власти штата были вынуждены пойти на задержку пенсий и выплату зарплат, а также на закрытие ряда больниц и образовательных учреждений. Дефицит бюджета Рио-де-Жанейро, по данным Guardian, может достичь в этом году $5,56 млрд.