Норвегия модернизирует армию для защиты от "непредсказуемой" России - СМИ

В соответствии с новым законом, представленным правительством, в течение ближайших 20 лет Норвегия планирует увеличить военный бюджет на 165 млрд крон (17,5 млрд евро), сообщает DW.

"К сожалению, геополитические обстоятельства в последние годы существенно изменились - в худшую сторону, - заявила в пятницу, 17 июня, на пресс-конференции в Осло премьер-министр страны Эрна Солберг. - У нас есть все более непредсказуемый сосед на востоке, который укрепляет свой военный потенциал и демонстрирует готовность использовать военную силу в качестве политического инструмента".

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Так называемый закон о военном программировании направлен на модернизацию армии и предусматривает как сохранение уже существующих ресурсов, так и приобретение новых вооружений. Норвегия, в частности, планирует закупить 52 истребителя пятого поколения F-35 и четыре подводные лодки, а также новые самолеты военно-морского наблюдения, которые заменят шесть устаревших патрульных самолетов P-3 Orion.

В настоящее время военные силы страны "не приспособлены к геополитической ситуации", заявила глава норвежского правительства, назвав планы по модернизации ВС "самыми масштабными со времени окончания холодной войны".

Закон о военном программировании должны одобрить депутаты парламента Норвегии.