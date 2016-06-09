В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29, судьба пилотов неизвестна - СМИ

Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщают "РИА Новости".

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"МиГ-29 потерпел крушение в поле возле деревни Мураново в Пушкинском районе Московской области. Судьба двух летчиков пока неизвестна. Пострадавших на земле нет", — сказал собеседник агентства, добавив, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет.

Официально эта информация пока не подтверждена.

МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, принятый на вооружение в 1983 году.