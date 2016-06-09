В Подмосковье разбился истребитель МиГ-29, судьба пилотов неизвестна - СМИ
10:55, 09 июня 2016Мир
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На земле пострадавших нет.
Истребитель МиГ-29 / УНИАН
Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщают "РИА Новости".
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"МиГ-29 потерпел крушение в поле возле деревни Мураново в Пушкинском районе Московской области. Судьба двух летчиков пока неизвестна. Пострадавших на земле нет", — сказал собеседник агентства, добавив, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет.
Официально эта информация пока не подтверждена.
МиГ-29 — многоцелевой истребитель четвёртого поколения, принятый на вооружение в 1983 году.
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