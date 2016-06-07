Теракты потрясли Казахстан - Neue Zürcher Zeitung

Об этом пишет Даниэль Вехлин в статье "Теракты потрясли Казахстан", опубликованной на сайте газеты Neue Zürcher Zeitung.

Это кошмарный сценарий для казахского самодержца Нурсултана Назарбаева, который почти четверть века считает себя гарантом стабильности и единства. В городе Актобе на северо-западе центрально-азиатской республики в воскресенье вооруженные группы во время хорошо скоординированной операции напали на два оружейных магазина и военную базу. По официальным данным, во время нападения и антитеррористической операции сил безопасности в ночь на понедельник погибли, по меньшей мере, 18 человек. Около двух десятков получили ранения, задержаны несколько подозреваемых.

Изменение степени террористической угрозы

По сообщениям министерства внутренних дел, террористическая угроза в промышленном городе с населением 400 000 жителей ранее действительно была на втором - самом высоком уровне. Но во второй половине дня произошли перестрелки внутри и за пределами Актобе. Граница с Россией, вероятно, закрыта. Временно ограничено и интернет-соединение. Ответственность взяла на себя группировка под названием "Освободительная армия Казахстана". В сообщении речь шла о "первом бое" группировки против "диктатуры Назарбаева". Казахстанские СМИ сообщили о 27 нападавших и нескольких беженцах. Более подробной информации о группе изначально не было. Власти говорили что-то неопределенное об исламских экстремистах.

Это самый серьезный инцидент такого рода с 2011 и 2012 года. Тогда увеличилось количество актов насилия (в общей сложности, 70 погибших), которые правительство квалифицировало, как теракты. Это были, в основном, нападения на сотрудников полиции, должностных лиц и государственные учреждения. Несколько раз были привлечены смертники.

Терроризм в Казахстане долгое время называли импортируемым явлением, не в последнюю очередь потому, что страна с 17 миллионами жителей считается относительно благополучной благодаря своим природным ресурсам в регионе. И, по сравнению с другими четырьмя преимущественно мусульманскими бывшими советскими республиками Средней Азии, в Казахстане гораздо меньше распространены радикальные религиозные идеи. Но теперь наличие экстремистского подполья очевидно. К тому же, нестабильный Афганистан снова требует большего внимания. Согласно новому анализу, в Казахстане насильственный экстремизм часто объединяет криминальные структуры, которые представляют салафистский джихадизм. "Исламское государство", в рядах которого за рубежом воюют сотни казахстанцев, также недавно начало более активно угрожать Астане. Но в стране террористы пока не появлялись.

Опасения из-за возможных протестов

Большое количество нападений происходит сейчас в Западном Казахстане. Актобе не впервые стал сценой кровавого насилия. В этих регионах сосредоточены значительные запасы сырья. Но, в отличие от далеких Астаны или Алматы, условия труда и быта здесь зачастую трудные, а инфраструктура развита слабо. В конце 2011 года в Жанаозене обострение ситуации привело к забастовке нефтяников. Власти жестоко расправились с ними. Около десятка человек были убиты. Несмотря на международные протесты, к многолетнему тюремному заключению были приговорены работники и активисты, хи обвинили в предполагаемом планировании переворота. Это обычное средство для устранения неугодных критиков.

Согласно мнению наблюдателей, из-за внутренних политических и социально-экономических проблем Казахстану грозят гораздо большие проблемы, чем терроризм. Из-за трудного экономического положения растет недовольство, широко распространены коррупция и кумовство, в стране осуществляются репрессии против инакомыслящих, и неясно, кто станет преемником 75-летнего автократа. Поэтому режим резко реагирует на любую форму протеста, как в апреле и мае, когда тысячи людей вышли на улицы, изначально не против правительства, а из-за спорной земельной реформы.