Из Кельнского собора украли ткань с каплей крови Папы Римского Иоанна Павла II

20:32, 05 июня 2016
Мир
3020 0

Из Кельнского собора украли ткань с каплей крови Папы Римского Иоанна Павла II, сообщила сегодня немецкая полиция.

vybor.ua

Реликвия содержалась в стеклянном контейнере у основания статуи Папы Римского Иоанна Павла II, который возглавлял католическую церковь с 1978 года до своей смерти в 2005 году, передает Рейтер.

Читайте такжеВо Львове выставят личные вещи святого Иоанна Павла IIПолицейские предполагают, что контейнер украли в ночь на воскресенье.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter