Из Кельнского собора украли ткань с каплей крови Папы Римского Иоанна Павла II

Реликвия содержалась в стеклянном контейнере у основания статуи Папы Римского Иоанна Павла II, который возглавлял католическую церковь с 1978 года до своей смерти в 2005 году, передает Рейтер.

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