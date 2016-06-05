Из Кельнского собора украли ткань с каплей крови Папы Римского Иоанна Павла II
20:32, 05 июня 2016Мир
3020 0
Из Кельнского собора украли ткань с каплей крови Папы Римского Иоанна Павла II, сообщила сегодня немецкая полиция.
Полицейские предполагают, что контейнер украли в ночь на воскресенье \ vybor.ua
Реликвия содержалась в стеклянном контейнере у основания статуи Папы Римского Иоанна Павла II, который возглавлял католическую церковь с 1978 года до своей смерти в 2005 году, передает Рейтер.
Читайте такжеВо Львове выставят личные вещи святого Иоанна Павла IIПолицейские предполагают, что контейнер украли в ночь на воскресенье.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter