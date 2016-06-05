Рок-фестиваль в Германии закрыли на день раньше из-за удара молнии

Один из крупнейших в Европе фестивалей подобного рода, Rock um Ring проводится уже 31 год и проходит под открытым небом в городе Мендиг в 100 км от Франкфурта, передает Би-би-си. В воскресенье утром местные власти отозвали у устроителей лицензию на проведение публичных мероприятий.

Читайте такжеВ Германии от удара молнии пострадали по меньшей мере 42 зрители рок-фестиваляКак сообщили организаторы Rock um Ring, решение отменить концерты было принято в связи с тем, что по прогнозу ожидается дальнейшее ухудшение погоды.

В субботу некоторые выступления были отменены из-за гроз и проливных дождей. Поклонникам рок-музыки пришлось пережидать в своих автомобилях или под навесами.

На странице фестиваля в "Фейсбуке" организаторы выражают сожаление в связи с отменой целого дня выступлений и подчеркивают, что безопасность посетителей превыше всего.

Среди хедлайнеров фестиваля были Red Hot Chilli Peppers, Black Sabbath, Foals, Deftones и We Are Scientists.

Небывалые дожди и грозы обрушились за последние несколько недель на некоторые части Западной и Центральной Европы.

В Германии в результате разгула стихии погибли 11 человек. В прошлые выходные 35 человек получили травмы, из них трое – серьезные, когда молния ударила в футбольное поле во время матча на юго-востоке Германии.

Также на прошлой неделе в Париже 11 человек, находившихся на прогулке в парке, пострадали от удара молнии.