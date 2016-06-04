Замглавы Минфина США обсудит с представителями ЕС продление санкций против России
01:48, 04 июня 2016Мир
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Замглавы Минфина США по вопросам борьбы с терроризмом и финансовой разведки Адам Шубин 7–8 июня посетит Париж и Берлин, целью его поездки станет обсуждение продления санкций против России.
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Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.
«Дискуссия будет сосредоточена на важности поддержания санкционного давления на Россию до выполнения ею минских соглашений», — говорится в сообщении.
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В ходе визита Шубин встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, в том числе с главами МИД и МВД, министрами финансов и министрами экономики.
В ходе поездки также будут обсуждаться вопросы совместного плана действий, продолжение усилий по противостоянию Ирану, который поддерживает терроризм и занимается другой дестабилизирующей деятельностью.
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