Замглавы Минфина США обсудит с представителями ЕС продление санкций против России

Об этом сообщила пресс-служба американского ведомства.

«Дискуссия будет сосредоточена на важности поддержания санкционного давления на Россию до выполнения ею минских соглашений», — говорится в сообщении.​

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В ходе визита Шубин встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, в том числе с главами МИД и МВД, министрами финансов и министрами экономики.

В ходе поездки также будут обсуждаться вопросы совместного плана действий, продолжение усилий по противостоянию Ирану, который поддерживает терроризм и занимается другой дестабилизирующей деятельностью.