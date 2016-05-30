Появился первый официальный кандидат в президенты США

В ходе голосования он набрал более 55%. Среди других претендентов на номинацию были бизнесмен Остин Питерсен и основатель антивирусной компании Джон Макафи, сообщает Русская служба Би-би-си.

Кандидатом на пост вице-президента участники съезда выбрали бывшего губернатора Массачусетса Уильяма Уэлда, который до недавнего времени был членом Республиканской партии США, однако в своем недавнем заявлении сообщил, что "с каждым днем становится все лучшим либертарианцем", отмечает РБК.

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Джонсон последние годы занимался бизнесом. В частности он был исполнительным директором компании Cannabis Sativa из Невады, которая занималась продажей медицинской марихуаны в тех штатах, где это разрешено законодательно.

Джонсон уже представлял либертарианцев на прошлых президентских выборах в 2012 году, где за него отдали свой голос около 1,2 млн избирателей, то есть менее 1%.

Губернатором Нью-Мексико Джонсона избрали в 1995 году от Республиканской партии.

Как либертарианец он проводит президентскую кампанию, обещая распустить Налоговое управление США и заменить подоходный налог национальным налогом с продаж.

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Либертарианская партия принимает участие в президентских выборах США с 1972 года, но ее кандидаты ни разу не набирали более 1%.

Самым успешным годом для партии был 1980-й, однако в этом году либертарианцы надеются показать лучший результат, так как оба фаворита предвыборной гонки - республиканец Дональд Трамп и демократка Хилари Клинтон - крайне непопулярны у избирателей.

Напомним, Национальная конвенция республиканцев, на которой делегаты изберут единого кандидата, состоится 18-21 июля, Демократическая партия проведет ее 25-28 июля. Президентские выборы в США состоятся 8 ноября.