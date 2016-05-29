Турецкий парламент поддержал новое правительство

Кабинет председателя правящей Партии справедливости и развития получил поддержку 317 из 550-ти депутатов парламента, 138 проголосовали против, 97 депутатов отсутствовали, передает DW.

Читайте такжеТурецкое правительство возглавит министр транспорта Бинали Йылдырым

Йылдырым сменил на посту главы правительства Ахмета Давутоглу, который подал в отставку на фоне стремления президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана укрепить свою власть. Неделей ранее Йылдырым на съезде правящей Партии справедливости и развития (ПСР) был избран новым председателем политической силы, что открыло ему путь к премьерскому креслу.

Нового премьера считают ставленником Эрдогана, в речи на съезде партии он поддержал изменение Конституции и усиление полномочий президента.