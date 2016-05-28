В Иране группу студентов приговорили к 99 ударам плетью за вечеринку - СМИ

Как заявил прокурор города Казвин, молодые люди устроили вечеринку, в ходе которой "распивали алкогольные напитки, танцевали и демонстрировали недостойное поведение", передает Русская служба Би-Би-Си.

По словам чиновника, на допрос, следствие и суд ушло менее суток, после чего все молодые люди были приговорены к ударам плетьми.

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Издание отмечает, что распитие алкогольных напитков и танцы мужчин с женщинами запрещены в Иране.

У сотрудников иранской полиции нравов "Гашт-э Эршад" имеются обширные полномочия. Они имеют право не только вынести предупреждение за нарушение исламского кодекса поведения, но и наложить на нарушителей штраф или начать расследование.