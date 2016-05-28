В Иране группу студентов приговорили к 99 ударам плетью за вечеринку - СМИ
Более 30 иранских студентов, задержанных сотрудниками полиции нравов за нарушение морального кодекса страны во время выпускного праздника, получили по 99 ударов плетью.
Как заявил прокурор города Казвин, молодые люди устроили вечеринку, в ходе которой "распивали алкогольные напитки, танцевали и демонстрировали недостойное поведение", передает Русская служба Би-Би-Си.
По словам чиновника, на допрос, следствие и суд ушло менее суток, после чего все молодые люди были приговорены к ударам плетьми.
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Издание отмечает, что распитие алкогольных напитков и танцы мужчин с женщинами запрещены в Иране.
У сотрудников иранской полиции нравов "Гашт-э Эршад" имеются обширные полномочия. Они имеют право не только вынести предупреждение за нарушение исламского кодекса поведения, но и наложить на нарушителей штраф или начать расследование.