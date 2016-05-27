СМИ: В день визита Путина в Афины греческие ВВС 8 раз поднимались в небо для перехвата турецких истребителей

Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на источники в органах безопасности Греции, передает "Европейская правда".

Нарушения произошли в северо-восточной, центральной и юго-восточной частях Эгейского моря.

По информации источников, из 10 турецких самолетов двое были вооружены.

Как заявили представители министерства обороны, греческие истребители осуществили перехват всех турецких самолетов-нарушителей.

Как сообщает РИА "Новости", сегодня в Афины с двухдневным визитом прибыл президент России Владимир Путин.

Кроме того, сообщает, что самолет Путина в воздушном пространстве Греции встретили и должны сопровождать три греческих истребителя.