СМИ: В день визита Путина в Афины греческие ВВС 8 раз поднимались в небо для перехвата турецких истребителей
18:02, 27 мая 2016Мир
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Шесть турецких истребителей, летевших в строю, и еще четыре, которые летели отдельно, совершили в общей сложности восемь нарушений греческого воздушного пространства в пятницу.
REUTERS
Об этом сообщает Ekathimerini со ссылкой на источники в органах безопасности Греции, передает "Европейская правда".
Нарушения произошли в северо-восточной, центральной и юго-восточной частях Эгейского моря.
По информации источников, из 10 турецких самолетов двое были вооружены.
Как заявили представители министерства обороны, греческие истребители осуществили перехват всех турецких самолетов-нарушителей.
Как сообщает РИА "Новости", сегодня в Афины с двухдневным визитом прибыл президент России Владимир Путин.
Кроме того, сообщает, что самолет Путина в воздушном пространстве Греции встретили и должны сопровождать три греческих истребителя.
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