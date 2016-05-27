НАТО обвиняет Испанию в предательстве интересов Альянса из-за сотрудничества с РФ

Об этом сообщает Times, передает Русская служба Би-би-си.

Как сообщает газета, с 2011 года по меньшей мере 57 российских судов и подлодок пришвартовывались в испанском анклаве в Африке.

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Военные аналитики говорят, что российские корабли заходят в испанский порт так часто, что Гибралтар можно назвать чуть ли не основной российской базой в Cредиземноморье. Это провоцирует обвинения в предательстве Испанией интересов НАТО в свете агрессивных действий России в Украине и на международной арене.

"То, что Испания разрешает военным кораблям России пользоваться своим портом в Сеуте, подрывает солидарность внутри НАТО", - заявил представитель конгресса США Джо Питтс в интервью Times.

Как сообщал УНИАН, на саммите НАТО в Варшаве планируется принятие "пакета последовательной поддержки Украины".