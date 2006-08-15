Толстых в мире стало больше, чем голодных

Число жителей планеты, страдающих ожирением, превысило число тех, кто недоедает. Сейчас избыточным весом или ожирением страдают более миллиарда жителей планеты, в то же время систематически недоедающих в мире насчитывается около 800 миллионов. Такие данные на проходящей в Австралии конференции Международной Ассоциации сельскохозяйственных экономистов привел профессор Университета Северной Каролины Барри ПОУПКИН, предает Лента.ру.

При этом он отметил, что эпидемия ожирения охватывает не только США и Европу, но и многие развивающиеся страны.

По словам Б.ПОУПКИНА, все еще остающееся распространенным в отдельных регионах мира недоедание постепенно утрачивает статус важнейшей мировой проблемы: число недоедающих в беднейших странах стабильно сокращается в течение последних десятилетий. В то же время эпидемия ожирения распространяется в мире с возрастающей скоростью.

Наиболее вероятными причинами эпидемии, по мнению Б.ПОУПКИНА, являются неправильное питание и недостаток физической активности. При этом все чаще с проблемой ожирения сталкиваются не только богатые, но и развивающиеся страны. В частности, в течение последних лет ожирение стало национальной проблемой в Китае, затронув не только промышленные, но и сельскохозяйственные районы страны. По мнению наблюдателей, это связано с возрастанием в рационе китайцев доли высококалорийных продуктов животного происхождения, механизацией труда, развитием транспорта, а также с увеличением времени, проводимого перед экранами телевизоров.

Среди мер по предотвращению дальнейшего распространения эпидемии ожирения участниками конференции были названы государственное манипулирование ценами на продукты с целью оздоровления рациона граждан, поддержка производителей натуральных продуктов, а также пропаганда активного образа жизни.