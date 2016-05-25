Франция выдала визу российскому министру из "черного списка" ЕС - СМИ

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Во французском дипломатическом ведомстве отметили, что выдача виз разрешается, если идет речь об участии в официальном международном мероприятии.

"Это разрешено, когда чиновники ездят на совещания международных организаций, таких как ООН или других", - сказал пресс-секретарь французского МИД.

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Ранее сообщалось, что Франция разрешила министру сельского хозяйства России Александру Ткачеву въезд в страну для участия в сессии Международного эпизоотического бюро.

Следует отметить, что в январе этого года Германия отказалась выдать визу Ткачеву, аргументируя это тем, что министр находится в санкционном списке ЕС.