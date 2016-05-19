Глава Росгвардии Путина задекларировал ледник

Бывший охранник президента России Владимира Путина, а ныне - глава Национальной гвардии в своей декларации о доходах отобразил в собственности ледник и постовую будку.

Об этом свидетельствуют данные о доходах высших чинов МВД, опубликованные на сайте ведомства, передает "Газета.Ru". Площадь задекларированного ледника составляет 37,7 кв. м, постовой будки - 1,5 кв. м. Ранее сообщалось, что бывший охранник Путина заработал почти 6,3 млн руб. Читайте такжеУ стен Госдумы российские оппозиционеры устроили пикеты против гвардии Путина (фото) В 2000–2013 годах Золотов занимал должность начальника Службы безопасности президента России - заместителя директора Федеральной службы охраны (ФСО) России. Как сообщал УНИАН, Федеральная служба войск Национальной гвардии была образована 5 апреля указом президента Владимира Путина.

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