На острове Гуам вскоре после взлета упал бомбардировщик B-52 ВВС США
05:14, 19 мая 2016Мир
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Стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США разбился вскоре после взлета с авиабазы на острове Гуам, все семь членов экипажа успели покинуть самолет.
REUTERS
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.
Авиакатастрофа произошла на авиабазе Андерсен в четверг, 19 мая, в 08:30 по местному времени.
B-52, переброшенный на Гуам из штата Северная Дакота для обеспечения присутствия США в Тихоокеанском регионе, выполнял учебный полет.
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На борту самолета находился экипаж из 69-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи.
Причины авиакатастрофы пока неизвестны.
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