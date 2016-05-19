На острове Гуам вскоре после взлета упал бомбардировщик B-52 ВВС США

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

Авиакатастрофа произошла на авиабазе Андерсен в четверг, 19 мая, в 08:30 по местному времени.

B-52, переброшенный на Гуам из штата Северная Дакота для обеспечения присутствия США в Тихоокеанском регионе, выполнял учебный полет.

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На борту самолета находился экипаж из 69-й экспедиционной бомбардировочной эскадрильи.

Причины авиакатастрофы пока неизвестны.