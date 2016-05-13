Британская королева выиграла купон в супермаркет - BBC

Об этом сообщает BBC Украина.

Конь королевы по прозвищу Barber's Shop ("Парикмахерская") победил на одном из этапов соревнования, в которых оценивались экстерьер и способности лошадей. Призом стал ваучер торговой сети Tesco на 50 фунтов стерлингов (72 доллара), королева приняла с благодарной улыбкой.

Официальные представители королевской семьи не стали отвечать на вопрос ВВС о том, на что потратят эти деньги и пользуется ли вообще королева ваучерами.

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Royal Windsor Horse Show - престижное шоу, которое проходит под открытым небом. Королева ежегодно посещает его с 1943 года. Проведение шоу - это единственное время в году, когда двери Виндзорского дворца открыты для всех желающих.

В рамках четырехдневного конного шоу также планируется провести мероприятие по случаю 90-летия королевы. В нем будут задействованы около 900 лошадей и 1 500 участников. Ожидается, что посмотреть на шоу придут 10 тысяч человек, включая саму Елизавету II.