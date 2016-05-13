Британская королева выиграла купон в супермаркет - BBC
Королеву Великобритании Елизавету II наградили ваучером супермаркета Tesco после того, как ее конь победил на Королевском Виндзорском конном шоу.
Об этом сообщает BBC Украина.
Конь королевы по прозвищу Barber's Shop ("Парикмахерская") победил на одном из этапов соревнования, в которых оценивались экстерьер и способности лошадей. Призом стал ваучер торговой сети Tesco на 50 фунтов стерлингов (72 доллара), королева приняла с благодарной улыбкой.
Официальные представители королевской семьи не стали отвечать на вопрос ВВС о том, на что потратят эти деньги и пользуется ли вообще королева ваучерами.
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Royal Windsor Horse Show - престижное шоу, которое проходит под открытым небом. Королева ежегодно посещает его с 1943 года. Проведение шоу - это единственное время в году, когда двери Виндзорского дворца открыты для всех желающих.
В рамках четырехдневного конного шоу также планируется провести мероприятие по случаю 90-летия королевы. В нем будут задействованы около 900 лошадей и 1 500 участников. Ожидается, что посмотреть на шоу придут 10 тысяч человек, включая саму Елизавету II.